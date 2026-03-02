Barclays ramène Frontier Group à "sous-pondérer", en raison de l'augmentation de la pression sur le capital

2 mars - ** Barclays abaisse la note de Frontier Group

ULCC.O , la société mère de Frontier Airlines, de "surpondérer" à "sous-pondérer", et ramène son objectif de cours à 4 $ contre 6 $

** Le nouvel objectif de cours montre une baisse de près de 10 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société ont baissé de plus de 6 % à 4,2 $ avant la mise sur le marché, en ligne avec les baisses plus larges des compagnies aériennes dans le cadre de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

** Barclays indique que la chute brutale des gains de cession-bail et l'utilisation plus faible des avions mettent en évidence les besoins croissants en capitaux d'un bilan déjà fortement endetté

** Barclays ajoute que la stratégie de Frontier visant à augmenter le nombre de vols en dehors des heures de pointe ne devrait pas permettre une amélioration significative des marges

** Neuf des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à conserver" et trois comme "à vendre"; leur objectif de cours médian est de 5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 5,7 % depuis le début de l'année