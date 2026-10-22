Barclays manque ses revenus mais lance un nouveau rachat d'actions

La banque britannique a publié jeudi un bénéfice avant impôt en hausse de 12% à 2,3 MdsGBP au troisième trimestre, légèrement sous le consensus, avec des revenus de banque d'investissement inférieurs aux attentes. Elle annonce une nouvelle tranche de rachat d'actions de 500 MGBP et confirme l'ensemble de ses objectifs.

Barclays ouvre la saison des résultats des grandes banques européennes, une semaine avant un rendez-vous que le secteur britannique redoute. Le ministre des Finances John Healey présente le 28 octobre son premier budget, qui pourrait comporter de nouvelles taxes sur les banques. Il n'a pas exclu un alourdissement de la taxation des bénéfices exceptionnels du secteur, malgré un intense travail de lobbying ces derniers mois.

Le trimestre, lui, est solide sans être brillant. Le bénéfice avant impôt atteint 2,32 MdsGBP, contre 2,08 MdsGBP un an plus tôt, mais le consensus établi par la banque visait 2,42 MdsGBP. Les revenus progressent de 3% à 7,37 MdsGBP, pour un consensus FactSet à 7,62 MdsGBP.

Les coûts, eux, sont tenus. Les charges d'exploitation n'augmentent que de 1%, à 4,6 MdsGBP, mieux que les 4,62 MdsGBP attendus, et le coefficient d'exploitation s'améliore de 63% à 62%. Les charges de dépréciation reculent de 20%, à 0,5 MdGBP. La rentabilité des capitaux propres tangibles passe de 10,6% à 11,7%, et le bénéfice par action de 10,4 à 12,3 pence.

Les actions sauvent la banque d'investissement

La division a réalisé un trimestre en deux moitiés. Les revenus du courtage actions bondissent de 47% sur un an, mieux que la hausse moyenne de 37% des cinq grandes banques américaines, selon un calcul de Reuters fondé sur leurs publications.

Mais les activités de taux, de change et de matières premières reculent de 19%, quand le consensus tablait sur une progression de 2% et que les concurrentes américaines limitaient la baisse à 5%. Au total, les revenus de la banque d'investissement ressortent à 3,1 MdsGBP, contre 3,3 MdsGBP attendus, et son bénéfice avant impôt à 1,01 MdGBP, soit 10% sous le consensus. Sa rentabilité recule de 10,1% à 9,5%.

Les autres divisions tiennent. Barclays UK affiche une rentabilité stable à 21,2% pour des revenus en hausse de 4%, la banque d'entreprise britannique progresse à 23,5% avec des revenus en hausse de 10%, et les encours de crédit au Royaume-Uni augmentent de 7% sur un an.

La banque de détail américaine recule en revanche de 13,5% à 10,9% de rentabilité, pénalisée par des coûts en hausse de 14% après l'intégration de Best Egg.

Des suppressions de postes permises par la technologie

Barclays a comptabilisé 201 MGBP de mesures structurelles de réduction des coûts sur le trimestre, contre 93 MGBP un an plus tôt, et en prévoit environ 300 MGBP de plus au quatrième. Le groupe explique réduire structurellement sa base de coûts grâce à des suppressions de postes rendues possibles par la technologie, ce qui doit dégager des marges d'investissement.

Le ratio de fonds propres durs s'établit à 14,2%, ce qui permet d'annoncer la nouvelle tranche de rachat de 500 MGBP. Les distributions annoncées depuis janvier atteignent 2,8 MdsGBP, en hausse de 46% sur un an.

"À un trimestre de la fin de notre plan triennal initial, nous avons atteint ou sommes en bonne voie pour atteindre tous nos objectifs de groupe pour 2026", a déclaré CS Venkatakrishnan, le directeur général.

Les prévisions sont inchangées, avec environ 31,5 MdsGBP de revenus et une rentabilité supérieure à 12% cette année, puis supérieure à 14% en 2028.