Barclays: le titre remonte, un analyste en renfort

(CercleFinance.com) - L'action Barclays s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Londres à la faveur d'une note de Deutsche Bank qui a annoncé ce matin avoir relevé son objectif de cours sur la valeur.



Dans une note, le bureau d'études - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - indique avoir rehaussé sa cible, qu'il fait passer de 320 à 350 pence.



L'analyste évoque un 'scepticisme injustifié' autour de l'établissement britannique, tout particulièrement concernant son double objectif de prendre des parts de marché dans la banque d'investissement et de croître dans la banque de détail aux Etats-Unis où il veut également améliorer ses marges.



Même dans l'hypothèse où ces deux objectifs ne seraient pas atteints, Deutsche Bank fait valoir que la rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) du groupe ne reculerait que de 12% à 11%, avec un coût des fonds propres toujours faible à 17%, souligne-t-il, ce qui le conduit à faire du titre l'une de ses valeurs préférées ('top picks') au sein du secteur bancaire européen.



Suite à ces commentaires positifs, l'action Barclays gagnait 0,7% lundi, surperformant un indice FTSE 100 en hausse d'environ 0,1%.





