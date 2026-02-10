Barclays-Le bénéfice annuel grimpe de 12%, dévoile de nouveaux objectifs

Barclays a déclaré mardi que son bénéfice annuel avait augmenté de 12%, tout en annonçant un plan de rachat d'actions d'un milliard de livres sterling (1,15 milliard d'euros) et de nouveaux objectifs de performance.

La banque britannique a fait état d'un bénéfice avant impôts de 9,1 milliards de livres sterling pour 2025, contre 8,1 milliards l'année précédente, globalement en ligne avec la moyenne des prévisions des analystes compilées par la banque, qui s'élevait à 9 milliards de livres sterling.

Barclays a également relevé son objectif de bénéfice clé, déclarant viser désormais un rendement des capitaux propres tangibles supérieur à 14% d'ici 2028, contre une prévision précédente de plus de 12% en 2026.

(Reportage Lawrence White, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)