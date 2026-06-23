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Barclays et Stifel relèvent leur objectif pour le S&P 500 à 7 800 points, compte tenu des perspectives de bénéfices favorables
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale; ajout des prévisions de Barclays concernant l'indice S&P 500)

Barclays et Stifel ont relevé mardi leurs objectifs de fin d'année pour l'indice S&P 500 .SPX à 7 800 points, invoquant la bonne santé des résultats des entreprises.

Cet objectif est supérieur d’environ 4 , 4 % au dernier cours de clôture de l’indice , qui s’établissait à 7 472,79.

« Les arguments en faveur d’un marché haussier des actions restent valables, mais les bénéfices et la visibilité sur les dépenses d’investissement dans l’IA devront prendre le relais à mesure que le soutien de la Fed s’estompe », ont déclaré dans une note les analystes de Barclays, dirigés par Venu Krishna.

Le S&P 500 affiche une hausse de 9,2 % depuis le début de l’année, largement portée par l’optimisme lié à l’IA, tandis que l’ de l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran a également renforcé le moral des investisseurs.

Ces objectifs révisés s’ajoutent à une vague croissante de prévisions optimistes émanant des sociétés de courtage, certaines s’ attendant à ce que l’indice franchisse la barre des 8 000 points .

Toutefois, les craintes croissantes liées à l’inflation et la vigueur du marché du travail ont fait naître des appréhensions quant à de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, ce qui pourrait potentiellement peser sur la performance des actions.

Outre la hausse potentielle des coûts d’emprunt, les inquiétudes concernant les budgets colossaux consacrés à l’IA et les dépenses de consommation persistent, a indiqué Barclays, qui a maintenu sa position « négative » sur le secteur de la consommation.

Barclays a également relevé ses prévisions de bénéfice par action du S&P 500 de 321 à 337 dollars pour 2026 et a fixé un objectif de 8 800 points pour l’indice en 2027.

La société de courtage a déclaré que la meilleure visibilité sur les perspectives de bénéfices du secteur technologique et un contexte industriel plus solide contribuaient à compenser les inquiétudes liées aux dépenses de consommation.

« Le rebond des actions à la suite de la détente entre les États-Unis et l’Iran renforce la résilience du marché, mais nous pensons que les rendements redeviennent un facteur de risque majeur pour les actions »,a déclaré Barclays.

Barclays a également revu ses perspectives sectorielles aux États-Unis, abaissant la note du secteur financier à « neutre » et rehaussant celle du secteur de la santé à « neutre ».

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 16:10:17.

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