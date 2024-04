Barclays dévoile plusieurs nominations dans les fusions & acquisitions

(AOF) - Barclays a annoncé les nominations de Stephen Pick en tant que responsable des fusions & acquisitions pour la région EMEA, de Pier Luigi Colizzi en tant que Chairman des fusions & acquisitions pour la région EMEA et d'Asim Mullick en tant que responsable des fusions & acquisitions pour les fonds de Private Equity pour la région EMEA.

"Ces nominations renforcent l'engagement de Barclays à investir dans des talents de haut niveau afin de respecter la stratégie et les engagements financiers de la banque au cours des trois prochaines années en augmentant la part des fusions & acquisitions auprès des fonds et des clients corporate", explique la banque anglaise.

Stephen Pick sera basé à Londres et reportera à Tim Main et Ihsan Essaid. Il apportera à Barclays une expertise approfondie des grandes entreprises et des fonds de private equity. Il a passé ces sept dernières années au Credit Suisse et à UBS, où il était dernièrement directeur général de l'équipe européenne de fusions & acquisitions, en charge des relations avec les principaux clients. Il avait auparavant travaillé chez Deutsche Bank.

Pier Luigi Colizzi deviendra Chairman des fusions & acquisitions pour la région EMEA. Dans ce nouveau rôle, il s'attachera à conseiller les clients prioritaires sur leurs transactions les plus stratégiques, en particulier les très grandes entreprises. Fort de trois décennies d'expérience dans la banque d'investissement, il a joué un rôle essentiel dans certaines des plus importantes transactions de fusions & acquisitions dans la région EMEA et a dirigé les activités de fusions & acquisitions de Barclays dans la région EMEA au cours des neuf dernières années.

Asim Mullick occupe le poste nouvellement créé de responsable des fusions & acquisitions pour les fonds de private equity dans la région EMEA. Il continuera à diriger ses efforts d'origination dans le secteur du papier et de l'emballage. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des fusions & acquisitions, du financement et des fonds propres, Asim Mullick apporte une expertise approfondie, des compétences innovantes et une solide connaissance des institutions. Il travaille chez Barclays depuis près de 15 ans.

