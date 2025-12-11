Barclays considère Lilly et J&J comme les principaux acquéreurs dans le cadre de l'offre d'achat d'Abivax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Barclays estime que les spéculations sur l'intérêt pour un rachat de la société française de biotechnologie Abivax ABVX.PA "ne devraient pas être surprenantes" étant donné le profil clinique convaincant de son médicament obefazimod contre les maladies inflammatoires de l'intestin (IBD) ** Barclays considère Eli Lilly LLY.N et Johnson & Johnson JNJ.N comme les acquéreurs "les plus logiques" pour mieux concurrencer AbbVie ABBV.N dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Pfizer PFE.N pourrait également être intéressé en fonction de ses ambitions en matière de développement commercial ** Il considère que le risque lié à la Federal Trade Commission est faible pour Lilly, mais plus élevé pour J&J en raison des actifs existants dans le domaine des MII ** Abivax a augmenté de plus de 20 % mercredi sur le marché rumeurs concernant l'intérêt d'Eli Lilly pour une rachat. Abivax et Lilly ont tous deux refusé de commenter ** Sur la base des transactions d'une valeur supérieure à 2 milliards de dollars depuis 2024, Barclays estime le prix d'acquisition théorique à environ 9-10 milliards de dollars, ce qui est proche de la valeur d'entreprise actuelle d'Abivax ** Les actions d'Abivax ont bondi de plus de 1 500 % cette année grâce à des données positives sur le médicament contre la colite ulcéreuse ** L'action a baissé de 2 % jeudi, à 1506 GMT