Barclays conclut un bail à long terme de 750 millions de livres sterling pour son siège social de Canary Wharf

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, du contexte et une citation) par Iain Withers

Barclays BARC.L a acquis un bail de 999 ans pour son siège mondial situé à Canary Wharf, à Londres, pour 750 millions de livres sterling (992,8 millions de dollars), s'engageant ainsi à long terme dans ce quartier financier en pleine reprise.

La banque britannique a déclaré que cet accord lui conférait le contrôle du bâtiment bien au-delà de l’expiration de son bail actuel avec le propriétaire, Canary Wharf Group, en 2039, et qu’elle s’attendait à ce que cette transaction ait un impact globalement neutre sur son ratio de fonds propres et ses résultats.

La situation du quartier financier de l’est de Londres s’est quelque peu améliorée depuis la chute de la demande de bureaux consécutive à la pandémie, qui avait conduit des locataires de renom tels que HSBC HSBA.L à choisir de déménager.

Les locations se sont redressées ces deux dernières années, avec l’arrivée de locataires tels que la banque espagnole BBVA

BBVA.MC et la société de fintech Zopa, tandis que la banque d’investissement de Wall Street JPMorgan JPM.N a annoncé la construction d’une nouvelle tour dans le quartier.

“One Churchill Place est notre siège social et notre quartier général mondial depuis plus de deux décennies,” a déclaré C.S. Venkatakrishnan, directeur général de Barclays.

“Cette acquisition nous apporte une sécurité à long terme, une plus grande flexibilité quant à notre implantation à Londres et renforce notre confiance inébranlable en Londres en tant que l’un des principaux centres financiers mondiaux.” (1 dollar = 0,7555 livre)