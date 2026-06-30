 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Barclays conclut un bail à long terme de 750 millions de livres sterling pour son siège social de Canary Wharf
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 10:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, du contexte et une citation) par Iain Withers

Barclays BARC.L a acquis un bail de 999 ans pour son siège mondial situé à Canary Wharf, à Londres, pour 750 millions de livres sterling (992,8 millions de dollars), s'engageant ainsi à long terme dans ce quartier financier en pleine reprise.

La banque britannique a déclaré que cet accord lui conférait le contrôle du bâtiment bien au-delà de l’expiration de son bail actuel avec le propriétaire, Canary Wharf Group, en 2039, et qu’elle s’attendait à ce que cette transaction ait un impact globalement neutre sur son ratio de fonds propres et ses résultats.

La situation du quartier financier de l’est de Londres s’est quelque peu améliorée depuis la chute de la demande de bureaux consécutive à la pandémie, qui avait conduit des locataires de renom tels que HSBC HSBA.L à choisir de déménager.

Les locations se sont redressées ces deux dernières années, avec l’arrivée de locataires tels que la banque espagnole BBVA

BBVA.MC et la société de fintech Zopa, tandis que la banque d’investissement de Wall Street JPMorgan JPM.N a annoncé la construction d’une nouvelle tour dans le quartier.

“One Churchill Place est notre siège social et notre quartier général mondial depuis plus de deux décennies,” a déclaré C.S. Venkatakrishnan, directeur général de Barclays.

“Cette acquisition nous apporte une sécurité à long terme, une plus grande flexibilité quant à notre implantation à Londres et renforce notre confiance inébranlable en Londres en tant que l’un des principaux centres financiers mondiaux.” (1 dollar = 0,7555 livre)

Valeurs associées

BARCLAYS
508,150 GBX LSE +0,56%
BBVA
21,5500 EUR Sibe 0,00%
HSBC HLDG
1 434,400 GBX LSE +0,74%
JPMORGAN CHASE
329,500 USD NYSE +0,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 30.06.2026 11:05 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable (+0,03%) pour le Dow Jones .DJI , une légère progression de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une hausse

  • Un jobcenter à Berlin , le 17 juin 2025 ( AFP / Lilas TANTUSSI DEVOS )
    Trop de chômeurs et trop de postes vacants: le casse-tête du marché du travail allemand
    information fournie par AFP 30.06.2026 11:04 

    Diplômée en biologie, Julia Unkelbauer, 38 ans, pensait avoir mis toutes les chances de son côté. Mais dans la région de Fulda (ouest), où le chômage est pourtant relativement faible, ses candidatures se résument à une succession d'échecs. "J'aimerais beaucoup ... Lire la suite

  • Des secouristes américains à Caraballeda, dans l'État de La Guaira, après deux séismes meurtriers, le 29 juin 2026 au Venezuela ( AFP / Juan BARRETO )
    Double séisme au Venezuela: les Etats-Unis intensifient leur aide
    information fournie par AFP 30.06.2026 10:50 

    Entre gestion des corps et recherche d'hypothétiques survivants, une trentaine de pays tentent mardi d'aider le Venezuela à se relever après le double séisme qui l'a frappé il y a une semaine, faisant des dizaines de milliers de disparus et, officiellement, plus ... Lire la suite

  • Andriï Sybiga et Cho Hyun, le 30 juin 2026, à Séoul ( POOL / LEE JIN-MAN )
    Guerre en Ukraine : ces soldats de Corée du Nord qui demandent à trouver refuge au Sud
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.06.2026 10:48 

    Le sort des deux soldats de Pyongyang capturés sur le front ukrainien fait l'objet de tractations diplomatiques entre Kiev et Séoul, sur fond de craintes quant à leur traitement s'ils devaient revenir vivants en Corée du nord. Le chef de la diplomatie ukrainienne ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,9 -0,19%
ABIVAX
111,8 +34,21%
CAC 40
8 386,4 +0,23%
Pétrole Brent
72,69 +0,19%
TELEPERFORMANCE
45 -13,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank