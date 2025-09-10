Barclays commence à couvrir Ametek en lui attribuant la note "poids égal"

10 septembre - ** Barclays initie une couverture sur le fabricant d'outils industriels Ametek AME.N avec une note "poids égal" et un PT de 200 $

** Le PT représente une prime de 6,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Barclays estime que le modèle de croissance solide de la société et son cadre d'exécution rendent sa stratégie de fusion et d'acquisition plus efficace que celle de ses pairs, et que sa valorisation reflète ses perspectives de croissance et de marge

** L'entreprise a augmenté ses marges d'exploitation d'environ 50 points de base par an sur cinq ans, grâce à des marges brutes plus élevées et à l'efficacité des coûts, malgré des vents contraires tels que la faiblesse de la demande, l'inflation, les tarifs et les acquisitions qui diluent les marges

** 11 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver"; leur prévision médiane est de 211,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 4 % depuis le début de l'année