Barclays : cet environnement « idéal » pour les banques peut-il perdurer ?

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* Les principaux indices américains sont dans le vert; le Nasdaq en tête, en hausse de >1 %

* Le secteur technologique mène la hausse des secteurs du S&P; celui des biens de consommation de base est le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,6 %

* Le dollar s'apprécie; l'or progresse de 1,8 %; le bitcoin gagne environ 2 %; le brut américain s'apprécie d'>2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,63 %

21 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

BARCLAYS: L'ENVIRONNEMENT « IDÉAL » DES BANQUES PEUT-IL DURER? Alors que la publication des résultats des géants de la technologie et des entreprises liées au secteur technologique va véritablement s’accélérer cette semaine, Barclays s’est penché sur les banques, qui ont donné le coup d’envoi de la saison des résultats de ce trimestre la semaine dernière avec de solides résultats .

Ajay Rajadhyaksha, analyste chez Barclays, a relevé de nombreux points positifs concernant la saison des résultats des grandes banques américaines, à commencer par le fait que chacune d’entre elles a dépassé les attentes et qu’« aucune n’a déçu ».

Il a souligné l’effervescence des marchés des capitaux et la hausse des commissions de banque d’investissement de plus de 25 % en glissement annuel, ce qui représente le taux de croissance le plus élevé pour les cinq plus grandes banques depuis 2021. Concernant les marchés des capitaux, il a mis en avant l’effet positif de la volatilité des cours liée à la guerre en Iran et aux opérations sur l’IA; quant à la banque d’investissement, il a souligné l’introduction en bourse de SpaceX, qui a généré pour les banques impliquées des commissions atteignant un niveau record pour une seule introduction en bourse.

« À Wall Street, le moral est au beau fixe », a écrit M. Rajadhyaksha.

Mais il a ensuite tempéré son optimisme en précisant: « Si vous lisez attentivement les résultats — les portefeuilles de prêts, les données sur les radiations, la constitution de provisions, et surtout les commentaires des directeur général —, les banques vous indiquent également qu’elles ne savent pas combien de temps cette situation va durer. »

Concernant les prêts, l’analyste a écrit que « la demande de crédit est médiocre. Le revenu net d’intérêt (NII) progresse grâce aux taux, et non au volume. Les banques gagnent davantage d’argent sur chaque dollar qu’elles prêtent, mais elles ne prêtent pas beaucoup plus de dollars pour autant. »

Il a ensuite cité Brian Moynihan, directeur général de Bank of America BAC.N , qui a évoqué des consommateurs « résilients ». Toutefois, l’analyste a noté que les résultats du deuxième trimestre n’ont en rien dissipé les inquiétudes concernant une économie en forme de « K », dans laquelle les consommateurs les plus aisés tirent les dépenses vers le haut tandis que les consommateurs à faibles revenus sont vulnérables.

Il a souligné la baisse du taux de dépréciation des créances sur cartes de crédit prévu par JPMorgan Chase JPM.N , « ce qui suggère que le cycle du crédit à la consommation est meilleur que ce que l’on craignait », et a mis en avant le rapport de Wells Fargo indiquant que « les dépenses de consommation sont en hausse, les dépréciations et les impayés en baisse, et l’épargne ainsi que les investissements en progression ». Mais si « le consommateur américain semble solide » en apparence, M. Rajadhyaksha a noté que « les consommateurs à faibles revenus sont moins satisfaits », les taux de défaut de paiement sur les cartes de crédit — mesurés à partir de 90 jours de retard — « restant proches de leur plus haut niveau depuis 15 ans (bien qu’ils se soient stabilisés) ». Il a également souligné que le taux global de défaut de paiement sur les cartes de crédit est supérieur aux niveaux d’avant la pandémie.

« Ce ne sont pas des chiffres de crise, mais ils sont élevés et persistants », a-t-il déclaré.

Quant au ton adopté par les dirigeants, l’analyste l’a qualifié de « unanimement optimiste quant au présent, mais un peu plus prudent quant à l’avenir ».

Il a par exemple évoqué la mise en garde de Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, concernant les risques « qui se déplacent sous la surface comme des plaques tectoniques », et la liste qu’il a dressée de ces risques: tensions géopolitiques, inflation tenace, importants déficits budgétaires mondiaux et prix élevés des actifs.

Il a noté que Moynihan, de BofA, avait qualifié l’économie américaine de « plus résistante que prévu », tandis que David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, « s’était concentré sur le carnet de commandes, soulignant que le volume d’affaires en attente était le plus élevé depuis cinq ans ».

Mais il a ensuite rappelé les propos de Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo WFC.N : « Des conditions aussi favorables ne durent pas éternellement, et nous constatons que des capitaux importants sont déployés tant par les banques que par les établissements non bancaires dans un large éventail d’actifs à risque. »

Alors que des entreprises de premier plan telles qu’Alphabet

GOOGL.O et Tesla TSLA.O doivent publier leurs résultats cette semaine, il sera intéressant de voir comment cette saison d’annonces évoluera.

(Sinéad Carew)

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