Barclays Capital Securities passe sous le seuil des 5% du capital de Worldline
18/09/2025
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.
Valeurs associées
|2,7150 EUR
|Euronext Paris
|+2,84%
A lire aussi
-
Solvay a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays. Le groupe chimique belge, qui abandonne certaines lignes de produits sur son ... Lire la suite
-
L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe. L'Ukraine a intensifié ... Lire la suite
-
(AOF) - Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi et Wall Street était également sur une note positive à la mi-séance après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué prévoir de nouvelles baisses de taux directeurs d'ici la fin ... Lire la suite
