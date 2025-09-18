 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Barclays Capital Securities passe sous le seuil des 5% du capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 17:10

La société Barclays Capital Securities Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 11 septembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir, individuellement 4,99% du capital et 4,31% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.

