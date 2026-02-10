Barclays améliore sa rentabilité en 2025
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 08:40
L'établissement bancaire affirme ainsi avoir atteint l'ensemble de ses objectifs fixés pour 2025, chacune de ses divisions ayant réalisé un RoTE à deux chiffres, et avoir amélioré son ratio coûts revenus de 1 point à 61%.
S'il a vu ses dépenses opérationnelles augmenter de 6% à 17,7 MdsGBP, Barclays a enregistré une progression de 9% de ses revenus à 29,1 MdsGBP, dont des revenus d'intérêts nets (hors banque d'investissement et siège central) en croissance de 13% à 12,8 MdsGBP.
En particulier, le groupe britannique revendique des croissances à deux chiffres de ses revenus dans ses divisions UK Corporate Bank ( 16%), Investment Bank ( 11%) et US Consumer Bank ( 11%).
Barclays affiche une distribution de 3,7 MdsGBP à ses actionnaires en lien avec l'exercice 2025, en incluant un dividende annuel de 5,6 pence par action ainsi qu'un rachat d'actions pour 1 MdGBP annoncé ce jour.
Se disant en voie de réaliser ses objectifs pour 2026, Barclays fait part de nouvelles prévisions à plus long terme, dont un RoTE de plus de 14% en 2028 et des distributions de capitaux supérieures à 15 MdsGBP entre 2026 et 2028.
Valeurs associées
|488,100 GBX
|LSE
|+0,32%
