Barclays: 1er trimestre soutenu par les réductions de coûts

(CercleFinance.com) - Barclays a fait état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du premier trimestre, le groupe bancaire britannique ayant réussi à poursuivre ses réductions de coûts en dépit des tensions inflationnistes actuelles, notamment du côté des salaires.



Le bénéfice avant impôts de la banque britannique a atteint 2,3 milliards de livres sur les trois premiers mois de l'année, contre 2,6 milliards de livres l'année dernière, soit un repli de 12%.



Cette performance est néanmoins supérieure au consensus des analystes, qui tablaient en moyenne sur 2,2 milliards de livres.



Barclays souligne que ses coûts opérationnels ont reculé de 3% sur le trimestre, une réduction qui provient surtout de son activité de banque de détail au Royaume-Uni qui fait actuellement l'objet d'un projet de 'simplification'.



L'établissement londonien, qui s'est donné comme objectif d'atteindre une rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) de plus de 10% cette année et d'au moins 12% à horizon 2026, indique que celle-ci est ressortie à 12,3% au premier trimestre.



Barclays - qui prévoit de boucler l'acquisition des activités de financement pour particuliers de Tesco d'ici à la fin de l'année - se dit par ailleurs 'bien capitalisé' avec un ratio de solvabilité dit 'Common Equity Tier 1' (CET1) qui atteignait 13,5% à la fin du trimestre.



Avec un gain de plus de 4%, le titre signait l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 jeudi à la Bourse de Londres.





Valeurs associées BARCLAYS LSE +5.05%