BARBARA BUI : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020

En K€ S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 3 189 5 713 -2 524 Marge Brute 1 693 3 674 -1 981 Taux de marge brute 53,1% 64,3% -11,2 pts Résultat opérationnel courant -2 430 -1 390 -1 040 Résultat opérationnel -2 552 -2 285 -267 Résultat net part du Groupe -2 630 -2 229 -401



Les comptes consolidés du premier semestre 2020 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 29 septembre 2020. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.



FORTE INCIDENCE DU CONFINEMENT SUR L'ACTIVITÉ DU GROUPE

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2020 du Groupe Barbara Bui est fortement impacté par la crise sanitaire de la COVID-19 du fait notamment de la fermeture pendant 2 mois de ses boutiques et des réseaux partenaires.

Ainsi, l'activité Retail (Boutiques) affiche une baisse d'activité de 62% consécutive à la fermeture des boutiques parisiennes entre le 16 mars et le 12 mai 2020.

L'incidence de la COVID-19 se fait également ressentir sur l'activité Wholesale (Diffusion). En effet, nos distributeurs, ayant également fermé durant la période de confinement, ont décalé la livraison d'une partie de la collection Eté 2020, impactant le chiffre d'affaires de la période. Ainsi, le chiffre d'affaires Wholesale est en diminution de 24,7% par rapport au 30 juin 2019.



UNE MARGE BRUTE FORTEMENT IMPACTÉE PAR LA BAISSE DE CHIFFRE D'AFFAIRES

L'analyse du taux de marge brute n'est pas probante au 30 juin 2020 en raison de la baisse du chiffre d'affaires suite aux mesures de confinement. La forte diminution du volume d'activité conduit à une réduction mécanique du taux de marge brute qui s'établit à 53,1% contre 64,3% l'an passé à la même période.



UN ARRÊTÉ AU 30 JUIN QUI NE REFLÈTE PAS 50% D'ACTIVITÉ DE L'ANNÉE

Historiquement, l'arrêté au 30 juin n'a jamais été représentatif de 50% de l'activité annuelle du Groupe, de par la saisonnalité et les livraisons de nos collections. L'arrêt de l'activité, suite à la première vague de la crise COVID-19 a renforcé ce déséquilibre entre les 2 semestres.



UN RÉSULTAT FORTEMENT IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

Le total des frais de commercialisation et des charges administratives représentent 4 M€ contre 5,1 M€ soit une diminution de 21,5%. Cette baisse s'explique par l'incidence de la fermeture de la boutique située rue du faubourg Saint-Honoré, ainsi que le ralentissement mécanique lié au confinement.

Néanmoins, le niveau d'activité a été insuffisant sur cette première partie de l'année pour absorber les frais fixes. De ce fait, le résultat opérationnel courant affiche une perte de 2,4 M€ contre 1,4 M€ l'an passé, en grande partie du fait de la baisse du chiffre d'affaires.

Le résultat net part du Groupe, s'établit à -2,6 M€ contre -2,2 M€ l'an dernier.

L'impact financier, dû à la situation liée à la COVID-19, est difficile à chiffrer car les conséquences sont multiples et se poursuivent en raison des mesures qui ont suivi le déconfinement.

Une partie de ces effets a été atténuée par le Prêt Garanti par l'État et la mise en place des mesures de chômage partiel.



UN PGE POUR SOUTENIR L'ACTIVITÉ

Le Groupe a débuté l'année avec une situation financière saine : une absence d'endettement, une trésorerie importante et des fonds propres conséquents. Dans ces conditions, pré-requises pour l'obtention du Prêt Garanti par l'État, le Groupe a obtenu un prêt d'un montant de 2,250 M€ en avril 2020.

Au 30 juin 2020, le Groupe Barbara Bui dispose toujours de fonds propres conséquents à hauteur de 3,2 M€.



PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Début mars 2020, Barbara Bui a fait le choix d'investir dans un nouveau point de vente au 2 Carrefour de la Croix-Rouge, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Cette boutique ouvrira fin septembre 2020 et participera à la relance prévue en 2021.

Conscient de la situation exceptionnelle à laquelle il doit faire face, le Groupe a pris des décisions en conséquence afin de profiter pleinement de la reprise, dont notamment, déménager ses locaux administratifs, studio de création et atelier sur le site de Vitry-sur-Seine, où l'entrepôt logistique vient d'être installé. Ce déménagement, prévu d'ici la fin 2020, a pour objectif de réduire drastiquement les charges de structure du Groupe en rassemblant sur un même lieu toutes ses activités.

Grace à la notoriété de sa marque, à la qualité de ses créations, à son savoir-faire et aux mesures décidées afin de faire face à cette situation sans précédent, le Groupe Barbara Bui se prépare à faire partie des acteurs de la reprise de 2021.



MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020

Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2020.

Ce document est consultable en ligne sur son site Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Finance/ Rapports Annuels et Semestriels et sur le site www.actusnews.com.



À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris / Compartiment C / Code ISIN : FR0000062788 / Mnémo : BUI /Eligible PEA/PME



