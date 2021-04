BARBARA BUI : RÉSULTATS ANNUELS 2020

Principaux indicateurs

En K€ 2020 2019(1) Variation Chiffre d'affaires 7 308 11 324 -4 016 Marge Brute 3 930 7 426 -3 496 Taux de marge brute 54% 66% -12 pts Résultat opérationnel courant -3 319 -1 318 -2 001 Résultat opérationnel -3 321 -1 014 -2 307 Résultat net part du Groupe -3 712 -860 -2 852

Comptes arrêtés par le Conseil d'Administration du 23 avril 2021.

(1) Première application de la norme IFRS 16 sans impact significatif sur le compte de résultat.



UNE ACTIVITÉ IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 du Groupe Barbara Bui s'établit à 7,3 M€ contre 11,3 M€ en 2019 soit une diminution de 35%.

La crise sanitaire mondiale est intrinsèquement liée à cette baisse d'activité. Les boutiques Barbara Bui ont subi, d'une part, les fermetures administratives de mars à mai puis en novembre 2020, et d'autre part, le ralentissement de la demande de vêtements élégants avec les fermetures des restaurants et lieux de spectacles. De plus, le flag-ship de l'Avenue Montaigne qui concentre à lui seul, la majeure partie de l'activité Retail, a été doublement impacté par des nuisances quotidiennes incompatibles à l'accueil de la clientèle, du fait de travaux de restructuration de l'immeuble. L'importance de ces nuisances a contraint le Groupe à fermer cette boutique à plusieurs reprises, ou à réduire les horaires d'accueil de ses clients. Au cumul, ce point de vente aura été fermé 6 mois durant l'année 2020.

Le chiffre d'affaires Retail affiche donc un recul de 53% par rapport au 31 décembre 2019.

L'activité Wholesale enregistre un chiffre d'affaires de 4,8 M€ contre 6 M€ en 2019, soit une baisse de 20%. Une partie de cette baisse est due à la prudence du Groupe quant à la sélection de ses clients afin d'être moins exposé sur leurs encours.

Les distributeurs, européens et internationaux, ont subi les mêmes fermetures administratives et conséquences de la crise de la Covid-19. Les carnets de commandes ont accusé un repli notamment en raison des restrictions de circulations qui ont empêché les déplacements des acheteurs lors des show-rooms de vente. Néanmoins, l'impact a été atténué par la mise en place d'outils digitaux afin de présenter les collections.



UN TAUX DE MARGE BRUTE MÉCANIQUEMENT IMPACTÉ PAR LA BAISSE DE VOLUME

Les fermetures des boutiques en propre, l'impact des travaux sur notre flag-ship, la baisse des carnets de commandes et le ralentissement de l'activité global ont conduit à une baisse mécanique du taux de marge qui s'établit à 54% contre 66% au 31 décembre 2019 ce qui représente en valeur une diminution de 3,5 M€.

Le Groupe a renforcé ses efforts sur les process de production et a notamment suspendu sa collection Homme en espérant pouvoir la reprendre dans un horizon à court-terme.



DES RÉSULTATS MARQUÉS PAR LA PANDÉMIE SANITAIRE

Le différentiel de marge brute dû à la baisse d'activité entraine une détérioration des résultats du Groupe. Dans ce contexte, Barbara Bui a accentué le contrôle de ses dépenses. Ainsi, le total des frais de commercialisation et des charges administratives a été réduit de 25% par rapport à 2019. Cependant, afin de renforcer sa présence digitale, le Groupe a poursuivi ses dépenses en termes de développement de son site Web marchand qui, plus que jamais, s'inscrit au centre de sa stratégie.

Le résultat opérationnel courant s'établit à -3,3 M€ contre -1,3 M€ l'an passé.

Le résultat opérationnel présente ainsi une perte de 3,3 M€ sur l'exercice contre un bénéfice de 1 M€ l'an dernier. En 2019, le résultat opérationnel a bénéficié d'opérations exceptionnelles (notamment la vente des murs de son site logistique).

Au 31 décembre 2020, le résultat net part du Groupe affiche une perte 3,7 M€ contre une perte de 1 M€ en 2019.



BONNE MAÎTRISE DE LA SITUATION DE TRÉSORERIE

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent et une situation économique dégradée en 2020, le Groupe s'est attaché à préserver ses équilibres financiers. Le Groupe a obtenu un Prêt Garanti par l'État (PGE) d'un montant de 2,250 M€ en avril 2020. Ainsi, au 31 décembre 2020, les dettes financières sont uniquement constituées du PGE, la trésorerie s'élève à 1 M€ et les capitaux propres s'élèvent à 2,7 M€.



PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

La crise sanitaire oblige le Groupe à adapter sa stratégie de déploiement de la marque, avec l'ouverture d'un nouveau concept mis en place dans la nouvelle boutique à Saint Germain-des-Prés (Carrefour Croix-Rouge).

Le Groupe a par ailleurs intensifié ses investissements pour le développement de son site Web marchand en renforçant notamment son organisation marketing digitale, avec l'arrivée d'un CDO (Chief Digital Officer) en fin d'année 2020, ayant une forte expérience du marché chinois. Ceci doit permettre au Groupe d'accélérer la mise en œuvre des actions digitales, dont les premiers effets positifs sont attendus sur l'exercice 2021, et préparer les ambitions de pénétration de la marque sur le marché asiatique dont on connaît l'importance du digital.

Grace à la notoriété de sa marque, à la qualité de ses créations, à son savoir-faire et aux mesures décidées afin de faire face à cette situation inédite, le Groupe Barbara Bui se prépare à faire partie des acteurs de la reprise de 2021.



À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.

Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe.

Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger.

Euronext Paris / Compartiment C / Code ISIN : FR0000062788 / Mnémo : BUI / Eligible PEA/PME



