Suite à la période de confinement pendant laquelle l'ensemble des boutiques parisiennes de Barbara Bui sont restées fermées1, le Groupe a réouvert ses points de vente le 12 mai dernier. Les clients distributeurs de la marque en France et dans la plupart des pays à l'international (Wholesale) ont également fermé.

Dans ce contexte sans précédent, le Groupe Barbara Bui a mis en œuvre tous les moyens pour préserver son activité et la pérennité de l'entreprise ainsi que la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Ainsi, le Groupe a mis en place des mesures de chômage partiel pour la majorité des équipes et a effectué une demande de Prêt Garanti par l'Etat auprès de ses établissements bancaires partenaires. Le prêt a été obtenu pour un montant de 2,25 M€, lui permettant de compenser l'absence d'encaissements pendant la période de confinement, et préserver ses fournisseurs et sous-traitants. Ainsi, fort d'une trésorerie renforcée, le Groupe a les moyens de poursuivre et de soutenir son développement.

Le Groupe espère retrouver un niveau d'activité normatif à la rentrée de septembre 2020.

Le Groupe Barbara Bui annoncera ses résultats annuels 2019 le 30 juin 2020 et mettra également à disposition du public et à l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier Annuel au 31 décembre 2019.



À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger. La maison a lancé une ligne Homme depuis la collection Hiver 2019, reprenant les fondamentaux de la griffe Barbara Bui.

