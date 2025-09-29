Barbara Bui dévoile des résultats semestriels en demi-teinte

(AOF) - Barbara Bui a dévoilé des comptes semestriels mitigés, dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain. Sur les six premiers mois de l’année 2025, le chiffre d’affaires de la Maison de luxe s’est apprécié de 13,27%, à 6,624 millions d’euros. Parallèlement, le taux de marge brute s’est amélioré de 0,7 point, à 72,6%. Enfin, la perte nette part du groupe s’est sensiblement creusée en passant de 548 000 euros, à 1,298 million d’euros.

La performance du groupe a été portée par l'activité retail, en forte croissance de 26%. À l'inverse, l'activité wholesale a affiché un repli de 12%.

Au niveau des perspectives, Barbara Bui a indiqué " disposer du temps nécessaire pour finaliser son plan de continuation et poursuivre ses discussions avec des partenaires financiers potentiels ". La société s'est vue accorder, par le Tribunal de commerce de Paris, le 26 juin dernier, une prolongation de 6 mois de la période d'observation jusqu'au 4 janvier 2026 dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

