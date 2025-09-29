 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 882,00
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Barbara Bui dévoile des résultats semestriels en demi-teinte
information fournie par AOF 29/09/2025 à 18:20

(AOF) - Barbara Bui a dévoilé des comptes semestriels mitigés, dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain. Sur les six premiers mois de l’année 2025, le chiffre d’affaires de la Maison de luxe s’est apprécié de 13,27%, à 6,624 millions d’euros. Parallèlement, le taux de marge brute s’est amélioré de 0,7 point, à 72,6%. Enfin, la perte nette part du groupe s’est sensiblement creusée en passant de 548 000 euros, à 1,298 million d’euros.

La performance du groupe a été portée par l'activité retail, en forte croissance de 26%. À l'inverse, l'activité wholesale a affiché un repli de 12%.

Au niveau des perspectives, Barbara Bui a indiqué " disposer du temps nécessaire pour finaliser son plan de continuation et poursuivre ses discussions avec des partenaires financiers potentiels ". La société s'est vue accorder, par le Tribunal de commerce de Paris, le 26 juin dernier, une prolongation de 6 mois de la période d'observation jusqu'au 4 janvier 2026 dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BARBARA BUI
3,8200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la maison de couture Fendi est visible à l'extérieur d'une boutique à Milan
    LVMH: Silvia Venturini Fendi quitte la direction artistique de Fendi
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:33 

    Silvia Venturini Fendi va quitter la direction artistique de la maison de luxe italienne Fendi pour en devenir présidente d'honneur, a annoncé lundi LVMH, propriétaire de la marque. "Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement", a ... Lire la suite

  • Vue de l'aéroport international de Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas
    Schiphol envisage de geler les redevances aéroportuaires en 2026
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:30 

    L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a annoncé lundi qu'il envisageait d'abandonner son projet visant à augmenter de 5% en 2026 les redevances aéroportuaires qu'il perçoit après des discussions avec les compagnies aériennes. Schiphol, l’un des aéroports les plus fréquentés ... Lire la suite

  • Le cours de l'indice boursier français CAC 40 à la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en légère hausse, possible "shutdown" américain à l'horizon
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:26 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi, aidées par les paris d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), même si les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique ont les yeux rivés sur le risque de "shutdown" ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Semaine décisive à Matignon, Lecornu à l'heure des choix
    information fournie par AFP 29.09.2025 18:13 

    Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon s'il veut éviter la censure promise par le PS "si rien ne change" lors d'un rendez-vous de la dernière chance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank