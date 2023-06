Banques américaines : test annuel de résistance passé avec succès

(AOF) - La Fed publie les résultats du test annuel de résistance des banques, qui montrent que les grandes banques sont bien placées pour faire face à une grave récession et continuer à prêter aux ménages et aux entreprises même en cas de récession sévère. Les 23 banques testées sont restées au-dessus de leurs exigences minimales en matière de fonds propres. En cas de tensions, le ratio global de fonds propres - qui permet de se prémunir contre les pertes - devrait diminuer de 2,3 points de pourcentage pour atteindre un minimum de 10,1%.

Le test de résistance de cette année prévoit une grave récession mondiale accompagnée d'une baisse de 40% des prix de l'immobilier commercial, d'une augmentation substantielle du nombre de bureaux vacants et d'une baisse de 38% des prix de l'immobilier résidentiel. Le taux de chômage augmente de 6,4 points de pourcentage pour atteindre un pic de 10% et la production économique diminue en conséquence.

Les 541 milliards de dollars de pertes totales prévues comprennent plus de 100 milliards de dollars de pertes liées à l'immobilier commercial et aux prêts hypothécaires résidentiels, et 120 milliards de dollars de pertes liées aux cartes de crédit, toutes deux plus élevées que les pertes prévues dans le test de l'année dernière.