Banques américaines : JPMorgan, Wells Fargo et Citi en baisse après les résultats du 2e trimestre

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 juillet - ** Les actions des banques américaines JPMorgan Chase & Co JPM.N et Wells Fargo & Co WFC.N baissent après la publication des résultats du 2ème trimestre ** Le S&P 500 Banques .SPXBK a baissé de 2%

JPMORGAN CHASE & CO ** JPM en baisse de 2%à 203 ,4 ** Le plus grand banque américain déclare un bénéfice de 18,15 milliards de dollars au T2, soit 6,12 $/shr, contre 14,47 milliards de dollars, soit 4,75 $/shr, il y a un an ** JPM déclare des gains comptables d'environ 8 milliards de dollars provenant de l'échange d'actions avec Visa V.N au 2ème trimestre ** Les bénéfices s'élèvent à 4,26 $/shr, en excluant tous les coûts non récurrents, par rapport aux estimations de LSEG à 4,19 $/shr ** JPM a augmenté de 20,5 % depuis le début de l'année

WELLS FARGO & CO ** WFC chute de 6,7 % à 56,1 $, touchant un plus bas de 3 mois et s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse depuis plus d'un an ** Annonce des bénéfices du T2 de 4,91 milliards de dollars, soit 1,33 $/shr, contre 4,94 milliards de dollars, soit 1,25 $/shr il y a un an et des estimations de LSEG de 1,29 $/shr ** Revenu net d'intérêts du 2ème trimestre (NII) baisse de 9% à 11,92 milliards de dollars par rapport aux estimations de LSEG de 12,12 milliards de dollars ** L'action a augmenté de14,7% depuis le début de l'année

CITIGROUP ** Citigroup C.N en baisse de 1,8% à $64,62 ** La banque annonce un bénéfice trimestriel de 3,2 milliards de dollars, soit 1,52 $/shr, contre 2,9 milliards de dollars, soit 1,33 $/shr, un an plus tôt, et des estimations de LSEG de 1,39 $/shr ** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre augmente de 4% à 20,1 milliards de dollars par rapport à l'année précédente ** Perspectives de revenus pour l'année fiscale 2024: perspectives de revenus pour l'année fiscale 2024: 80 à 81 milliards de dollars, contre 80,65 milliards de dollars estimés par le LSEG ** L'action est en hausse de 25,7 % depuis le début de l'année