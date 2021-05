Banque Syz recrute un responsable de l' équipe conseil

(NEWSManagers.com) - Banque Syz, l' entité de banque privée du groupe Syz, a recruté Antoine Denis pour prendre la tête de son équipe advisory.

L' intéressé travaillait précédemment au sein de la banque privée genevoise Bordier & Cie, où il dirigeait le département advisory depuis 2015. Auparavant, il a occupé différentes fonctions chez Lyxor AM à Londres et Pictet & Cie à Paris, respectivement dans les départements hedge funds et mutuals funds.

Antoine Denis travaillera sous la responsabilité directe de Nicolas Syz, responsable de Syz Private Banking. Il co-dirigera le département investment de la banque avec Luc Filip, responsable de la gestion de portefeuilles discrétionnaires.

" En devenant un acteur clé de la stratégie et des comités d' investissement de la Banque, il aura pour mission d' approfondir les capacités de Syz dans ce domaine, à savoir les processus de reporting et d' investissement institutional grade du Groupe, combinés à des overlays macroéconomiques " , précise la banque.

Antoine Denis se consacrera également au développement de l' équipe advisory. " Il s' attachera à attirer des professionnels de l' investissement dotés d' une vision axée sur la performance, renforçant ainsi notre expertise à travers des pays spécifiques et dans de nouvelles classes d' actifs tels que les crypto-monnaies " , indique Banque Syz.