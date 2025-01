Banque Richelieu France : Jean-Marc Ribes nommé président du directoire

(AOF) - Le groupe Banque Richelieu annonce la nomination de Jean-Marc Ribes en tant que président du directoire de Banque Richelieu France. Il succède à Sylvain Fondeur, récemment nommé directeur général du groupe Banque Richelieu, qui continue de siéger au directoire. Avec près de 40 années d’expérience dans le secteur bancaire, Jean-Marc Ribes débute sa carrière en 1984 à la Banco Popular Espagnol en tant que chargé de clientèle entreprises et particuliers.

Il rejoint en 1986 l'Union de Banques à Paris où il dirige l'agence de Neuilly sur Seine en charge de la gestion de portefeuilles de clients privés et d'entreprises. Il intègre la banque de Neuflize (Groupe ABN Amro) où il est consécutivement directeur du réseau (1990-2003), puis directeur général de la Banque NSM Entreprises (2003-2007).

Il devient ensuite membre du directoire de Banque Palatine (BPCE) et Membre du Conseil de Surveillance de Palatine Asset Management (2007-2014).

Il rejoint la Banque Postale en 2014 comme Directeur de la clientèle privée, président du directoire de Louvre Banque Privée (anciennement BPE) et président du comité d'administration de Louvre Banque Immobilier Conseil.

Le groupe Banque Richelieu affiche 8 milliards d'actifs sous gestion et un ratio de solvabilité de 24%. Il se compose aujourd'hui de deux banques privées (France et Monaco), d'une banque d'affaires (Richelieu Corporate Finance) et de deux sociétés de gestion (Hugau Gestion et Richelieu Gestion).

"Ses ambitions de croissance sont fortes et l'année 2025 annonce de nouvelles perspectives de développement", précise un communiqué.