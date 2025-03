Banque Richelieu France : Aurélie Tristant au poste de directrice de clientèle privée

En 2009, elle devient directrice du marketing et intègre le comité exécutif en 2011, puis, en 2013, devient directrice du marché des Entreprises.

La Banque devient ensuite Banque Palatine (Groupe BPCE) et elle intègre le comité de direction ; elle dirige d'abord la succursale centrale, puis celle de la région Paris-Ouest et Nord de la France (2004-2009).

Après un détachement à New York (1992-1993), elle dirige notamment les affaires spéciales à Paris (1993-1995) et occupe différents postes de direction au sein du réseau français (1995-2004).

(AOF) - Banque Richelieu France poursuit l’accélération de son développement avec l’arrivée d’Aurélie Tristant. Membre du directoire, elle dirigera le pôle clientèle privée (Paris et Lyon). Cette nomination intervient après celle de Jean-Marc Ribes à la présidence du directoire en janvier dernier. Aurélie Tristant débute sa carrière en 1988 comme analyste crédit aux entreprises à la Banque Vernes et Commerciale de Paris, devenue Sanpaolo puis Palatine. Elle y passe près de 30 ans.

