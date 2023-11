Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banque Populaire: 1re banque des entreprises en France information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 09:22









(CercleFinance.com) - Banque Populaire est à nouveau 1re banque des entreprises en France selon l'étude de référence Kantar PME-PMI Banques.



Les dirigeants d'entreprise confirment à nouveau cette année et pour la 14e année consécutive leur attachement à Banque Populaire en la désignant 1re banque des entreprises en France, d'après l'étude de référence Kantar sur les PME-PMI.



Créées par et pour des entrepreneurs, les Banques Populaires sont aujourd'hui les banques de près d'1 entreprise sur 2, et parmi elles, 2 sur 3 sont clientes depuis plus de 10 ans.



En 2023, l'avance se confirme. Banque Populaire renforce encore sa relation avec ses clients entreprises, puisque près de 30% des entreprises la déclarent comme banque principale.



Pour Pierre-Laurent Berne, directeur du Développement Banque Populaire : ' Cette première place est également la reconnaissance de l'engagement constant de nos 6 500 conseillers auprès de leurs clients sur l'ensemble du territoire. Partenaires de leurs projets au quotidien, nous entendons aujourd'hui poursuivre et développer notre présence active à leurs côtés, et les accompagner dans leur stratégie de croissance autour des enjeux RH, internationaux, ESG et digitaux pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain '.





