 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 712,05
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Banque Hottinguer renforce son activité de banque privée
information fournie par AOF 08/09/2025 à 15:47

(AOF) - Banque Hottinguer a annoncé la nomination de Béatrice Anglaret en qualité de banquière privée. Diplômée de HEC en 1999, Béatrice Anglaret a débuté sa carrière chez ABN Amro Private Banking puis chez Neuflize Vie au sein des équipes développement et marketing. Elle a ensuite officié pendant plus de 11 ans chez Banque Neuflize OBC, principalement en tant que banquière privée. En 2018, elle rejoint Natixis Wealth Management en tant que banquière privée senior, fonction qu’elle a occupée pendant près de 8 ans avant de rejoindre aujourd’hui Banque Hottinguer.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank