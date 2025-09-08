Banque Hottinguer renforce son activité de banque privée

(AOF) - Banque Hottinguer a annoncé la nomination de Béatrice Anglaret en qualité de banquière privée. Diplômée de HEC en 1999, Béatrice Anglaret a débuté sa carrière chez ABN Amro Private Banking puis chez Neuflize Vie au sein des équipes développement et marketing. Elle a ensuite officié pendant plus de 11 ans chez Banque Neuflize OBC, principalement en tant que banquière privée. En 2018, elle rejoint Natixis Wealth Management en tant que banquière privée senior, fonction qu’elle a occupée pendant près de 8 ans avant de rejoindre aujourd’hui Banque Hottinguer.
