Banque Degroof Petercam: Sylvie Huret prochaine CEO

(AOF) - Le conseil d'administration de Degroof Petercam du 20 décembre 2024 a décidé de coopter Sylvie Huret, actuelle CEO de Degroof Petercam Asset Services, au poste de CEO de Banque Degroof Petercam. Sylvie Huret prendra la succession de Hugo Lasat qui quittera ses fonctions à la fin de l’année. Le conseil propose la nomination de Jean-Christophe Droguet, actuel directeur de l’inspection du groupe Indosuez, maison-mère de Degroof Petercam, en tant que Deputy CEO. Ces nominations sont annoncées sous réserve de l’approbation de la Banque centrale européenne.

Le conseil a enfin pris acte de la décision de Gilles Samyn, actuel président de Degroof Petercam, de remettre son mandat à disposition à l'issue de l'Assemblée Générale de mai 2025.

Sylvie Huret a rejoint Petercam en 1994 après une expérience au barreau et dans le monde de l'audit (PwC). Lors de la fusion entre Degroof et Petercam, elle a pris le rôle de secrétaire général au niveau groupe pour ensuite rejoindre le pôle luxembourgeois, successivement en tant que CFO de Banque Degroof Petercam Luxembourg et CEO de Degroof Petercam Asset Services. En 2023, elle a rejoint le Comité Exécutif du Groupe Degroof Petercam.

Jean-Christophe Droguet a débuté sa carrière en 1992 dans la gestion d'actifs à la Société Générale et a rejoint le groupe Crédit Agricole en 1994 sur les marchés des capitaux. Depuis 2019, il était responsable de l'inspection générale du groupe Indosuez avec supervision des équipes réparties en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco et Asie.