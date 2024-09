Banque d'Angleterre: la divergence avec la Fed s'explique par le contexte (abrdn)

(AOF) - "La Banque d'Angleterre ne nous a réservé aucune surprise", affirme Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez abrdn, après que l’établissement a laissé inchangé hier son taux directeur à 5,0%, à la différence de la Fed. "Nous nous attendons à ce qu'elle maintienne en novembre une approche relativement prudente en matière d'assouplissement, avec des taux encore plus bas, et qu'elle continue à réduire ses taux toutes les deux réunions".

Pour lui cette divergence avec la Fed " reflète en partie les mandats différents des deux Banques centrales, mais aussi les perspectives distinctes en matière de croissance et d'inflation ". " Les pressions inflationnistes sous-jacentes au Royaume-Uni restent élevées, tandis que le marché du travail envoie des messages assez contradictoires sur la santé de l'économie ". " L'attention des marchés britanniques pourrait se détourner de plus en plus de la politique monétaire au profit de la politique budgétaire à l'approche du budget, fin octobre ".