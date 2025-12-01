BankUnited en hausse après que Jefferies l'ait relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions du banque régional BankUnited

BKU.N augmentent de 2,8 % à 44,43 $

** Jefferies reclasse BKU de "hold" à "buy"; augmente le PT à $55 de $42, soit une hausse de 27,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que BKU est un candidat attractif à l'acquisition grâce à sa forte proportion de dépôts non rémunérés et à sa forte présence sur les marchés du sud de la Floride

** Jefferies estime que la croissance est prête à s'intensifier chez BKU, même en tant que société autonome, associée à une expansion des marges, ce qui devrait soutenir une évaluation plus élevée

** Quatre courtiers sur 11 évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; PT médian de 42,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BKU a progressé de 13,2 % depuis le début de l'année