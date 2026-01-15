 Aller au contenu principal
BankUnited augmente après que Raymond James a commencé à la couvrir avec la mention "surperformer"
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de la banque régionale BankUnited

BKU.N augmentent de 3,5 % à 46,78 $

** Raymond James commence à couvrir BKU avec une note de "surperformance" et une prévision de 51 $, soit une hausse de 12,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que la présence de BKU sur des marchés solides et démographiquement attrayants devrait soutenir une nouvelle ère de croissance des actifs et une nouvelle expansion des marges

** La société ajoute que BKU est un candidat attrayant pour un rachat, compte tenu de sa taille et de son implantation en Floride

** "L'évaluation actuelle sous-évalue son attractive franchise de dépôts à faible coût et ses perspectives d'avenir qui s'améliorent" - Raymond James

** Cinq des 12 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; PT médian de 47,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action BKU a augmenté de 11,6 % en 2025

