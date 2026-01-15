Bank7 Corp en hausse après un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du banque Bank7 Corp BSVN.O augmentent de 1,37 % à 43,73 $

** BSVN dépasse les attentes de bénéfices du 4ème trimestre grâce à une forte croissance des prêts et des dépôts

** Les données compilées par LSEG indiquent que le bénéfice par action du quatrième trimestre s'élève à 1,12 $, contre 1,05 $ prévu

** Bénéfice net de 10,8 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 10,06 millions de dollars prévus

** BSVN n'a pas fourni d'indications financières spécifiques pour 2026

** 2 des 3 courtiers évaluent l'action à "acheter" et 1 à "conserver"; leur PT médian est de $53

** En incluant les mouvements de la séance, BSVN a baissé de 4,8 % au cours des 12 derniers mois