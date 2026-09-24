Bank of America veut embaucher 1 000 apprentis supplémentaires en deux ans

Bank of America fait part de son intention de recruter 1 000 apprentis supplémentaires au cours des deux prochaines années et de consacrer 150 MUSD sur cinq ans à des organismes spécialisés dans le développement des compétences professionnelles.

Ce nouvel engagement vient s'ajouter aux plus de 800 apprentis que l'entreprise recrute déjà chaque année dans le cadre de programmes permettant d'accéder à des postes dans la banque de détail, les technologies, les opérations et d'autres activités clés.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de longue date de la banque en faveur du recrutement fondé sur les compétences au sein des communautés locales, de la mobilité professionnelle et d'un accès élargi à des carrières de long terme ne nécessitant pas de diplôme universitaire de niveau bachelor.

L'investissement de 150 MUSD prévu par Bank of America sur cinq ans soutiendra des organismes spécialisés dans le développement des compétences professionnelles, qui permettent aux individus d'acquérir des compétences recherchées et de les mettre en relation avec des opportunités de carrière.

Cet engagement s'inscrit dans le prolongement des 40 MUSD investis par Bank of America en 2025 dans le cadre de partenariats avec plus de 100 universités et community colleges et plus de 600 organisations à but non lucratif sur ses marchés aux Etats-Unis.