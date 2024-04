Bank of America : UBS n'est plus à l'Achat

(AOF) - UBS a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre et rehaussé son objectif de cours de 39 dollars à 40 dollars sur Bank of America. Le bureau d’études a justifié sa décision par le potentiel limité de l’action au cours des 12 prochains mois. Il a relevé ses estimations afin de prendre 3 baisses des taux en 2024 et 4 en 2025 contre respectivement 6 et 2.

