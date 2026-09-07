Bank of America se renforce au capital d'Abivax

Bank of America (BofA) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 septembre 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Abivax.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Abivax sur le marché par l'établissement financier américain, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

Du fait de ce franchissement, BofA a précisé détenir indirectement 4 436 613 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 5,08% du capital et 5,01% des droits de vote de cette société de biotechnologie.