Bank of America: résultats en baisse au premier trimestre mais conformes aux attentes

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Bank of America, la deuxième plus grande banque des Etats-Unis par la taille des actifs, a enregistré des résultats en recul au premier trimestre, mais globalement conformes aux attentes, soutenus par les marchés actions.

La banque a engrangé 25,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires de janvier à fin mars, en recul de 1,9% sur un an, a indiqué l'entreprise dans un communiqué mardi. C'est néanmoins légèrement plus qu'attendu par les analystes de Wall Street.

Le bénéfice net ressort à 6,7 milliards de dollars (-18% sur un an). Rapporté par action - référence pour les marchés -, il s'établit à 0,76 dollar, conforme aux attentes du marché.

Sur cette période, l'établissement a enregistré une charge de 700 millions de dollars en raison d'une contribution obligatoire au fonds de garantie des dépôts, conséquence de la crise bancaire du printemps dernier. Sans le prendre en compte, le bénéfice par action atteint 0,83 dollar.

"Nous avons enregistré un trimestre solide grâce à la bonne performance de nos activités et à l'ajout de nouveaux clients", s'est félicité Brian Moynihan, le patron de Bank of America, cité dans le communiqué.

Dans la banque de détail, le chiffre d'affaires a décru de 5% à 10,2 milliards de dollars, avec des dépôts moins importants, malgré la progression du nombre de clients.

La branche gestion du patrimoine a, à l'inverse, vu son chiffre d'affaires progresser de 5% à 5,6 milliards de dollars, sur fond de marchés actions dynamiques.

"Notre équipe de gestion de patrimoine a généré des revenus records (...) et les services de banque d'investissement ont rebondi. Les activités de vente et de trading de Bank of America ont poursuivi leur forte dynamique de 2023, enregistrant le meilleur premier trimestre depuis plus d'une décennie", a souligné Brian Moynihan.

Au premier trimestre, les revenus nets d'intérêts (c'est-à-dire la différence entre les intérêts perçus sur les prêts consentis aux clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers) ont reculé de 3% sur un an à 14 milliards de dollars, là aussi conformes aux attentes du marché.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Bank of America était quasi stable à 35,92 dollars.