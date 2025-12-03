 Aller au contenu principal
Bank of America reste positive sur l'or pour 2026
information fournie par AOF 03/12/2025 à 15:44

(AOF) - "Le prix de l'or pourrait atteindre 5 000 dollars l'once grâce aux achats des Banques centrales et des investisseurs," estime Bank of America dans ses perspectives 2026 sur les matières premières. La banque américaine souligne que l'ascension remarquable du métal jaune a porté sa valeur mondiale à près de 29 000 milliards de dollars, soit la taille du marché des bons du Trésor américain, et 25% du PIB mondial, dépassant le pic de 20% observé dans les années 1980.

Elle reste optimiste sur l'or en 2026 car les facteurs macroéconomiques favorables, que sont la diversification des réserves et des valeurs refuges, ainsi que les préoccupations concernant le caractère soutenable de la dette, sont toujours présents.

Consciente de l'ampleur et de la rapidité de la hausse des prix, Bank of America considère que des flux financiers supplémentaires provenant de catalyseurs positifs devraient émerger pour que le rallye se poursuive. Elle rappelle que les prix ont historiquement été plus sensibles aux flux des ETF et financiers qu'à la demande physique.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

