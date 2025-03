Bank of America reste positif sur les principales sociétés technologiques françaises

(AOF) - Bank of America a fait le bilan de la saison des résultats du quatrième pour les éditeurs de logiciels et les sociétés de services informatiques en Europe. Il signale que 46 % des sociétés ont dévoilé des revenus plus élevés qu’attendu contre 16 % au troisième trimestre et 29 % au deuxième trimestre. La banque américaine fait remarquer que la croissance du secteur des logiciels a ralenti à 8,6 % sur les 3 derniers mois de l’année contre 9,5 % au deuxième trimestre. La décroissance des services informatiques s’est, elle, accentuée à -5 %.

Bank of America reste positif à l'égard de ces secteurs, mais juge limité le potentiel d'expansion de leurs multiples de valorisation.

S'agissant des valeurs françaises, l'analyste reste à l'Achat sur Capgemini. Si l'action a chuté de 10,2 % en raison de la présentation de perspectives décevantes, le spécialiste considère que la direction a présenté des hypothèses de base prudentes afin de ne pas avoir à émettre d'avertissements, comme aux deuxième et troisième trimestres 2024.

La banque a abaissé son objectif de cours de 210 euros à 190 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Sopra Steria dans le cadre d'une étude sectorielle sur les éditeurs de logiciels et les sociétés de services informatiques en Europe. Le bureau d'études a mis à jour ses prévisions afin de prendre en compte les résultats du quatrième trimestre 2024 et les perspectives 2025. L'analyste valorise Sopra Steria sur la base d'un PER 2025 de 11,7.

Bank of America maintient aussi son conseil d'Achat sur Dassault Systèmes, qui est considérée comme un investissement de haute qualité. La société bénéficie d'un potentiel de révision à la hausse des attentes grâce à l'exécution commerciale et d'un vent favorable à long terme lié à la monétisation de l'IA.