Bank of America reste à "achat" sur Morgan Stanley
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 16:14

Bank of America réitère sa recommandation "achat" sur Morgan Stanley avec un objectif de cours de 220 dollars, au lendemain de la publication par la banque d'affaires new-yorkaise de ses résultats du 4e trimestre.

"L'action a atteint un nouveau record historique grâce à de solides résultats au 4e trimestre avec un BPA de 2,73 dollars, battant largement les attentes de 12% par rapport au consensus", rappelle le broker.

BofA relève ses estimations de BPA pour 2026/2027 de 4,5%/ 1,4% à 11,45 USD/12,35 USD, et voit "du potentiel de hausse grâce au renforcement de la dynamique du chiffre d'affaires et à la flexibilité du capital".

Le broker ajoute voir dans Morgan Stanley une "franchise de premier ordre, difficile à reproduire, combinée à une exécution de première classe conduite par le CEO Ted Pick", l'amenant à rester à l'achat.

