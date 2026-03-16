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* Bank of America règle le procès des accusateurs d'Epstein, évitant ainsi un procès

* Le juge Rakoff a décidé que BofA devait faire face aux accusations d'avoir bénéficié du trafic d'Epstein

* Les avocats de Doe ont conclu un accord avec JPMorgan et Deutsche Bank pour 290 millions de dollars et 75 millions de dollars respectivement

(Ajoute les détails du dépôt au tribunal dans les paragraphes 2-3, ajoute les demandes de commentaires dans le paragraphe 4) par Luc Cohen

Bank of America BAC.N a réglé un procès civil intenté par des femmes qui accusaient la banque d'avoir facilité leurs abus sexuels par Jeffrey Epstein, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Les avocats de la banque et des femmes ont annoncé au juge du district de Manhattan, Jed Rakoff, lors d'un appel téléphonique le 12 mars, qu'ils étaient parvenus à un "accord de principe", selon un document de la cour.

L'accord doit être approuvé par M. Rakoff. Le juge a programmé une audience pour le 2 avril afin d'envisager l'approbation de l'accord.

Les termes de l'accord n'ont pas été immédiatement précisés. Un porte-parole de Bank of America s'est refusé à tout commentaire. Les avocats des femmes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La proposition de recours collectif, déposée en octobre par une femme utilisant le pseudonyme Jane Doe, a accusé la deuxième banque du pays d'avoir ignoré les transactions financières suspectes liées à Epstein malgré une "pléthore" d'informations sur ses crimes, parce qu'elle privilégiait le profit à la protection des victimes.

Bank of America a déclaré que Doe alléguait simplement qu'elle fournissait des services de routine à des personnes qui, à l'époque, n'avaient aucun lien connu avec Epstein, et que toute suggestion selon laquelle elle était plus profondément impliquée était "cousue de fil blanc et sans fondement".

M. Rakoff a statué en janvier que Bank of America devait répondre aux allégations de M. Doe selon lesquelles elle aurait sciemment profité du trafic sexuel d'Epstein et entravé l'application de la loi fédérale sur la protection des victimes de la traite des êtres humains. Parmi les transactions signalées par Doe figurent les paiements effectués à Epstein par le cofondateur milliardaire d'Apollo Global Management APO.N , Leon Black.

M. Black a démissionné de son poste de directeur général d'Apollo en 2021 après qu'un cabinet d'avocats externe a découvert qu'il avait versé 158 millions de dollars à M. Epstein pour des questions de planification fiscale et successorale.

Il a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il n'était pas au courant de la conduite criminelle d'Epstein.

Le 26 mars, M. Black devait être interrogé sous serment par les avocats de Doe et de Bank of America.

Cette déposition ne devrait pas avoir lieu en raison de l'accord conclu. Le procès prévu le 11 mai n'aura pas non plus lieu si M. Rakoff approuve l'accord.

Les avocats de Doe ont également poursuivi d'autres complices présumés du trafic sexuel d'Epstein et, en 2023, ont conclu des accords de 290 millions de dollars avec JPMorgan Chase JPM.N et de 75 millions de dollars avec Deutsche Bank

DBKGn.DE au nom de ses accusateurs.

Epstein est mort dans une cellule de la prison de Manhattan en août 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. Son décès a été considéré comme un suicide par le médecin légiste de la ville de New York.