 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bank of America passe sous les 5% d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 13:07

Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 mars, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ubisoft, et détenir indirectement 0,10% du capital et 0,09% des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Ubisoft sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions de l'éditeur de jeux vidéo détenues par assimilation, au résultat desquelles l'exemption de trading s'applique pour la banque américaine.

Valeurs associées

UBISOFT ENTERTAIN.
4,0090 EUR Euronext Paris -4,27%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.03.2026 13:26 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Starbucks, Ulta Beauty) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% ... Lire la suite

  • Un soldat dans une forêt lors de l’exercice militaire Cold Response de l’Otan, près de Setermoen, le 12 mars 2026 en Norvège ( AFP / John MACDOUGALL )
    L'Otan s'entraîne dans l'Arctique pour se montrer prête face à la Russie
    information fournie par AFP 13.03.2026 13:21 

    Sur un marécage gelé près de la base aérienne d'Evenes, dans le Grand Nord norvégien, des soldats tirent contre "l'ennemi", accroupis dans la neige pour se dissimuler dans les bouleaux. Des militaires norvégiens et britanniques simulent un scénario de déploiement ... Lire la suite

  • Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort, en Allemagne
    Les banques centrales face à leurs démons au cours d'une semaine riche en réunions
    information fournie par Reuters 13.03.2026 13:13 

    La guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie qui en a découlé placent les banques centrales, qui ‌ont encore en mémoire la crise inflationniste de 2022, dans une situation délicate. Les opérateurs chercheront des réponses à leurs questions sur ... Lire la suite

  • Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky reçu à l'Elysée
    Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky reçu à l'Elysée
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 13:06 

    Le président français Emmanuel Macron reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée pour des entretiens sur les moyens d'accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde. IMAGES

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank