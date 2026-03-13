Bank of America passe sous les 5% d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 13:07
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Ubisoft sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions de l'éditeur de jeux vidéo détenues par assimilation, au résultat desquelles l'exemption de trading s'applique pour la banque américaine.
Valeurs associées
|4,0090 EUR
|Euronext Paris
|-4,27%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Starbucks, Ulta Beauty) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% ... Lire la suite
-
Sur un marécage gelé près de la base aérienne d'Evenes, dans le Grand Nord norvégien, des soldats tirent contre "l'ennemi", accroupis dans la neige pour se dissimuler dans les bouleaux. Des militaires norvégiens et britanniques simulent un scénario de déploiement ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie qui en a découlé placent les banques centrales, qui ont encore en mémoire la crise inflationniste de 2022, dans une situation délicate. Les opérateurs chercheront des réponses à leurs questions sur ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée pour des entretiens sur les moyens d'accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde. IMAGES
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer