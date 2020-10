Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America: Le bénéfice net recule au T3 avec la hausse des provisions Reuters • 14/10/2020 à 13:38









BANK OF AMERICA: LE BÉNÉFICE NET RECULE AU T3 AVEC LA HAUSSE DES PROVISIONS PARIS (Reuters) - Bank of America a fait état mercredi d'une baisse de 15,8% de son bénéfice net trimestriel, plombé par une hausse des provisions pour créances douteuses liée à la pandémie de coronavirus. Le bénéfice net de la banque américaine a reculé à 4,44 milliards de dollars (3,78 milliards d'euros), ou 0,51 dollar par action, au troisième trimestre, à comparer à un profit de 5,27 milliards de dollars (0,56 dollar par action) réalisé à la même période l'an passé. Les analystes attendaient un bénéfice de 0,49 dollar par action, selon les données Refinitiv I/B/E/S. Les résultats de Bank of America contrastent avec les performances de ses concurrentes J.P.Morgan et Citigroup qui ont toutes deux annoncé mardi une baisse de leurs provisions pour créances douteuses. Goldman Sachs et Wells Fargo publieront aussi ce mercredi leurs résultats trimestriels. (Niket Nishant et Imani Moise; version française Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.