Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America: hausse de 10% du bénéfice au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en hausse de 10 % pour atteindre 7,8 milliards de dollars au 3ème trimestre 2023, soit 0,90 $ par action diluée, contre 7,1 milliards de dollars, soit 0,81 $ par action diluée au 3ème trimestre 2022.



Le bénéfice net d'intérêts (RNI) est n hausse de 614 millions de dollars, soit 4 %, à 14,4 milliards de dollars principalement en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la croissance des prêts.



Le ratio de fonds propres de catégorie 1 (CET1) est de 11,9 %. Il a augmenté de 29 points de base par rapport au 2ème trimestre 2023 et est supérieur de 240 points de base du minimum réglementaire.



Brian Moynihan, président-directeur général a déclaré: 'Nous avons généré 7,8 milliards de dollars de bénéfices, soit 10 % de plus qu'au troisième trimestre de l'année dernière. Nous avons gagné des clients et des comptes dans toutes les branches d'activité. La croissance de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices nous a permis de poursuivre notre stratégie de croissance'.





Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE +0.78%