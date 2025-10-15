Bank of America et Morgan Stanley en hausse après les résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour à l'ouverture du marché)

15 octobre - Bank of America BAC.N ** Les actions de BAC ont augmenté de 4 % dans lespremiers échanges après les résultats du 3ème trimestre

** La société a dépassé les estimations de Wall St pour le bénéfice, bénéficiant de la banque d'investissement, et a revu à la hausse ses perspectives pour le revenu net d'intérêt

** La société déclare un bénéfice de 8,5 milliards de dollars, soit 1,06 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre

** Les frais de banque d'investissement ont augmenté de 43 % pour atteindre 2 milliards de dollars au cours du trimestre

** La forte croissance des prêts et des dépôts, associée à un positionnement efficace du bilan, s'est traduite par un revenu net d'intérêt record", a déclaré le directeur général Brian Moynihan

** À la dernière clôture, les actions de BAC étaient en hausse de ~14 % depuis le début de l'année

Morgan Stanley MS.N

** Les actions de MS ont augmenté de 6,1 % dans les échanges du matin après les résultats du 3ème trimestre

** La société a battu les attentes grâce à l'augmentation des frais de banque d'investissement, due à une forte activité de conseil et de souscription, ce qui a permis d'atteindre un chiffre d'affaires record

** MS affiche un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre

** Le revenu total a atteint le chiffre record de 18,2 milliards de dollars au cours du trimestre

** Les revenus de la banque d'investissement de la société ont augmenté à 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre

** À la dernière clôture, MS était en hausse de ~23,6 % depuis le début de l'année