OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 077,00
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bank of America et Morgan Stanley en hausse après les résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour à l'ouverture du marché)

15 octobre - Bank of America BAC.N ** Les actions de BAC ont augmenté de 4 % dans lespremiers échanges après les résultats du 3ème trimestre

** La société a dépassé les estimations de Wall St pour le bénéfice, bénéficiant de la banque d'investissement, et a revu à la hausse ses perspectives pour le revenu net d'intérêt

** La société déclare un bénéfice de 8,5 milliards de dollars, soit 1,06 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre

** Les frais de banque d'investissement ont augmenté de 43 % pour atteindre 2 milliards de dollars au cours du trimestre

** La forte croissance des prêts et des dépôts, associée à un positionnement efficace du bilan, s'est traduite par un revenu net d'intérêt record", a déclaré le directeur général Brian Moynihan

** À la dernière clôture, les actions de BAC étaient en hausse de ~14 % depuis le début de l'année

Morgan Stanley MS.N

** Les actions de MS ont augmenté de 6,1 % dans les échanges du matin après les résultats du 3ème trimestre

** La société a battu les attentes grâce à l'augmentation des frais de banque d'investissement, due à une forte activité de conseil et de souscription, ce qui a permis d'atteindre un chiffre d'affaires record

** MS affiche un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre

** Le revenu total a atteint le chiffre record de 18,2 milliards de dollars au cours du trimestre

** Les revenus de la banque d'investissement de la société ont augmenté à 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre

** À la dernière clôture, MS était en hausse de ~23,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,300 USD NYSE +4,47%
MORGAN STANLEY
162,700 USD NYSE +4,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2025 à 15:43:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

