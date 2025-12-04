Bank of America élargit l'accès aux crypto-monnaies pour les clients de la gestion de patrimoine

Bank of America BAC.N commencera à autoriser ses conseillers en gestion de patrimoine à recommander des allocations de crypto dans les portefeuilles des clients à partir du mois prochain, a déclaré jeudi le géant américain du crédit, dans un moment historique pour le secteur des actifs numériques.

À partir du 5 janvier, les conseillers de Bank of America Private Bank, Merrill et Merrill Edge pourront suggérer à leurs clients plusieurs produits crypto négociés en bourse (ETP), sans seuil d'actifs.

Les clients dont les actifs atteignent des seuils prédéterminés ont accès aux ETF bitcoin depuis début 2024, a indiqué la banque. Toutefois, cette dernière mesure fait évoluer le rôle des conseillers, qui ne sont plus des exécutants d'ordres de crypto-monnaie mais des conseillers.

Alors que le président américain Donald Trump continue de préconiser un allègement de la réglementation pour la classe d'actifs, la crypto-monnaie a bénéficié d'une adoption institutionnelle généralisée.

Plusieurs de ces investisseurs préfèrent détenir des crypto via des ETF et des ETP, qui offrent une liquidité et une sécurité accrues, ainsi qu'une conformité réglementaire simplifiée par rapport à la gestion directe de l'actif sous-jacent.

"Pour les investisseurs qui s'intéressent fortement à l'innovation thématique et qui sont à l'aise avec une volatilité élevée, une allocation modeste de 1 % à 4 % dans les actifs numériques pourrait être appropriée", a déclaré Chris Hyzy, directeur des investissements pour Merrill et Bank of America Private Bank.

Les partisans des crypto-monnaies les considèrent depuis longtemps comme un outil de diversification contre l'inflation et les actifs conventionnels.

Toutefois, ses détracteurs mettent en garde contre sa volatilité et ses problèmes de sécurité en tant que classe d'actifs.

Le bitcoin a perdu plus de 18 000 dollars en novembre, alors qu'une quantité record d'argent s'est précipitée hors du marché, ce qui en fait la plus grande perte mensuelle en dollars depuis mai 2021, lorsque plusieurs crypto-monnaies se sont effondrées.

"Le lien entre l'adoption et la valeur à long terme est réel mais non garanti, et les périodes d'excès spéculatifs peuvent fausser les prix bien au-delà de l'utilité réelle", a déclaré Merrill dans une note.