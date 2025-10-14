 Aller au contenu principal
Bank of America devrait publier un bénéfice par action et une augmentation du chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 21:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de Bank of America BAC.N ont augmenté de 2,4 % dans les échanges de mardi après-midi, en passe de réaliser leur plus fort gain en pourcentage sur une journée depuis le 22 août et surpassant un rallye plus large du secteur bancaire avant son rapport financier du troisième trimestre prévu avant l'ouverture du marché mercredi

** BAC devrait annoncer un bénéfice par action ajusté de 0,95 $ au troisième trimestre, contre 0,81 $ au trimestre comparable de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 27,50 milliards de dollars, contre 25,49 milliards de dollars un an plus tôt, selon les données recueillies par LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, son chiffre d'affaires a atteint ou dépassé les prévisions des analystes à 6 reprises, tandis que le bénéfice par action a dépassé les attentes à chaque fois

** Le revenu net d'intérêt devrait augmenter à 15,24 milliards de dollars, contre 13,97 milliards de dollars l'année précédente ** Après leurs rapports mardi, les banquiers de certains grands rivaux ont prédit que les affaires allaient continuer à prospérer car les marchés boursiers ont bondi au cours du dernier trimestre et l'économie et les dépenses de consommation se sont maintenues malgré des tarifs douaniers importants, mais certains ont averti que les prix des actifs pourraient être élevés de manière insoutenable

** Le titre BAC s'est négocié pour la dernière fois à 50,05 $, contre un objectif de cours médian de 56 $, en hausse par rapport à 54 $ il y a un mois, selon LSEG, qui recense 26 notations d'analystes: 5 "strong buy", 16 "buy", 5 "hold"

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté d'environ 14 %, contre un gain d'environ 19 % pour l'indice bancaire S&P 500 .SPXBK et une progression de 10 % pour l'indice financier plus large S&P 500 .SPSY .

** Le secteur financier au sens large a progressé de 1 % mardi, contre 1,3 % pour l'indice bancaire

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,300 USD NYSE +4,47%
