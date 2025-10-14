Bank of America devrait publier un bénéfice par action et une augmentation du chiffre d'affaires au troisième trimestre

14 octobre - ** Les actions de Bank of America BAC.N ont augmenté de 2,4% dans les échanges de mardi après-midi, en passe de réaliser son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis le 22 août et surpassant un rallye plus large du secteur bancaire avant son rapport financier du troisième trimestre prévu avant l'ouverture du marché mercredi

** BAC devrait annoncer un bénéfice par action ajusté de 0,95 $ contre 0,81 $ pour le trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 27,50 milliards de dollars contre 25,49 milliards de dollars l'année précédente, selon les données recueillies par LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le chiffre d'affaires a atteint ou dépassé les prévisions des analystes 6 fois, tandis que le BPA a dépassé les attentes à chaque fois

** Le revenu net d'intérêt devrait augmenter à 15,24 milliards de dollars, contre 13,97 milliards de dollars l'année précédente ** Après leurs rapports mardi, les banquiers de certains grands rivaux ont prédit que les affaires continueraient à prospérer car les marchés boursiers ont bondi au cours du dernier trimestre et l'économie et les dépenses de consommation se sont maintenues malgré des tarifs douaniers importants, mais certains ont averti que les prix des actifs pourraient être élevés de manière insoutenable

** BAC s'est échangée pour la dernière fois à 50,05 $ contre une prévision médiane de 56 $, en hausse par rapport à 54 $ il y a un mois selon LSEG, qui indique 26 notations d'analystes: 5 "strong buy", 16 "buy", 5 "hold

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté d'environ 14 %, contre un gain d'environ 19 % pour l'indice bancaire S&P 500 .SPXBK et une progression de 10 % pour l'indice financier plus large S&P 500 .SPSY .

** Le secteur financier au sens large a progressé de 1 % mardi, contre 1,3 % pour l'indice bancaire