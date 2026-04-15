Bank of America dépasse ses estimations de bénéfices grâce à ses activités de trading et de banque d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les échanges d'actions atteignent un niveau record

* Le bénéfice augmente de près de 17 %; les actions gagnent 1,6 % en début de séance

* La banque d'investissement et les revenus nets d'intérêts se distinguent également

(Ajout d'un graphique, d'une citation d'analyste au paragraphe 20 et d'une mise à jour du cours de l'action) par Saeed Azhar et Pritam Biswas

Bank of America BAC.N a battu les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à la volatilité accrue des marchés qui a fait grimper les revenus de la transactions d'actions à un niveau record et à un rebond des fusions et acquisitions qui a stimulé les commissions de la banque d'investissement.

Les actions de la société ont augmenté de 1,6 %au début de la journée de mercredi.

Les marchés boursiers mondiaux ont entamé l'année 2026 sur une trajectoire haussière, portés par l'élan de fin d'année dû aux réductions des taux d'intérêt dans le monde entier à la fin de 2025 et aux solides bénéfices des entreprises, mais l'optimisme s'est rapidement évaporé.

Un changement de politique de la Réserve fédérale, des craintes croissantes d'une bulle de valorisation de l'intelligence artificielle et l'escalade de l'implication des États-Unis dans les tensions au Moyen-Orient ont ébranlé les marchés.

La volatilité a entraîné une intensification de la rotation des marchés, les investisseurs fuyant les actions technologiques à forte croissance au profit des secteurs défensifs de type "value".

Les marchés volatils ont tendance à profiter aux banques d'investissement, car les bureaux de transactions génèrent des revenus plus élevés en raison de l'activité accrue des clients.

Les revenus des ventes et des transactions de Bank of America ont augmenté de 13 % pour atteindre 6,4 milliards de dollars au premier trimestre, grâce à des volumes records de transactions d'actions.

"Nous avons constaté une activité saine de la part des clients, y compris des dépenses de consommation solides et une qualité d'actifs stable, ce qui indique une économie américaine résiliente", a déclaré le directeur général Brian Moynihan dans un communiqué, ajoutant que "nous restons attentifs à l'évolution des risques"

LES TRANSACTIONS CONTRIBUENT À L'AUGMENTATION DES BÉNÉFICES

Les méga-transactions mondiales sont restées solides au cours des trois premiers mois de 2026, malgré les turbulences au Moyen-Orient et les fluctuations des valorisations des entreprises. Les transactions du premier trimestre ont dépassé les 1 200 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les grandes transactions - en particulier les fusions-acquisitions dans le domaine des technologies - ont dominé, avec 22 transactions d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars chacune signées au cours des trois mois se terminant le 31 mars, ce qui constitue un record trimestriel, d'après les données.

"Nous continuons à gagner des parts de marché et nous sommes satisfaits de notre pipeline", a déclaré le directeur financier Alastair Borthwick lors d'une conférence de presse.

BofA Securities a obtenu des rôles de conseil clés sur plusieurs des mandats les plus importants du trimestre, y compris l'acquisition par McCormick de l'activité alimentaire d'Unilever pour 42,7 milliards de dollars et l'achat par Boston Scientific du fabricant d'appareils médicaux Penumbra pour 14,9 milliards de dollars.

La banque a également conseillé Devon Energy dans le cadre du rachat de Coterra Energy pour 26 milliards de dollars, une opération considérée comme une étape importante dans la consolidation du secteur du schiste aux États-Unis.

Elle a également dirigé le consortium qui a conseillé la société de placement immobilier pour personnes âgées Janus Living JAN.N lors de son introduction à la Bourse de New York en mars.

Le total des frais de banque d'investissement de BofA a augmenté de 21 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars au premier trimestre. La banque s'attendait à une hausse de 10%.

JPMorgan Chase JPM.N a publié mardi un bénéfice pour le premier trimestre qui a battu les estimations des analystes , également aidé par une bonne performance dans le domaine du trading et des transactions.

Wells Fargo WFC.N , JPMorgan et Bank of America sont toutes dans le rouge jusqu'à présent en 2026, sous-performant l'indice S&P 500 .SPX , qui était en hausse d'environ 1,8 % à la dernière clôture.

Le bénéfice net de Bank of America a augmenté de près de 17 % pour atteindre 8,6 milliards de dollars, soit 1,11 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 7,4 milliards de dollars, soit 89 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice par action de 1,01 $, selon les estimations compilées par LSEG.

"Bien que la direction ait noté qu'elle est consciente des risques en évolution, elle a de bons niveaux de capital et de liquidité et voit une activité client saine, des dépenses de consommation solides (débit et crédit en hausse de 7 %) et une qualité d'actif stable ", a déclaré une note d'analystes dirigée par Glenn Schorr chez Evercore.

LES REVENUS D'INTÉRÊTS RÉSISTENT

Les revenus nets d'intérêts de Bank of America - la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - ont augmenté de 9 % à 15,7 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Les bénéfices des grands prêteurs tels que JPMorgan Chase et Bank of America donnent généralement une idée de la santé de l'économie américaine, en reflétant l'évolution des dépenses de consommation, des emprunts et de l'activité des entreprises.

Les banques américaines ont bénéficié de la réévaluation des actifs à taux fixe et des portefeuilles de titres au fil du temps, au profit d'actifs à rendement plus élevé.

Les baisses de taux annoncées au second semestre 2025 par la Réserve fédérale ont aidé les banques à réduire le coût des dépôts et à stimuler la demande de prêts, ce qui a conduit à des emprunts relativement stables au cours du trimestre, même dans un contexte de pressions macroéconomiques.

EXPOSITION AU CRÉDIT PRIVÉ

Bank of America a déclaré que les prêts de financement de portefeuille de crédit privé s'élevaient à environ 20 milliards de dollars.

"Nous n'avons pas constaté de pertes dans ce portefeuille", a déclaré le directeur financier Borthwick. "Nous sommes évidemment attentifs à l'environnement

JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup ont révélé collectivement une exposition au crédit privé ou à des prêts connexes d'une valeur d'environ 108 milliards de dollars lors de la publication de leurs résultats trimestriels mardi, mais ont déclaré qu'ils étaient à l'aise avec cette exposition.

Le crédit privé est devenu une source de financement essentielle pour les entreprises américaines, car le resserrement des normes de prêt après la crise a poussé les emprunteurs à rechercher des capitaux en dehors des banques traditionnelles.

Bank of America a affecté 25 milliards de dollars à des opérations de crédit privé, préparant ainsi un "trésor de guerre" pour défier les prêteurs non bancaires dans l'un des domaines les plus lucratifs du "shadow banking".

Cet engagement, annoncé au début de l'année, intervient alors que le marché du crédit privé, d'une valeur de 1 800 milliards de dollars, fait l'objet d'une surveillance accrue. Les gestionnaires d'actifs alternatifs ont vu leurs actions sous pression au début de l'année 2026, en raison des craintes de tensions sur le crédit, de sorties de fonds et de la vulnérabilité des portefeuilles à forte composante technologique face aux perturbations induites par l'intelligence artificielle.