Bank of America, Citigroup, Wells Fargo chutent avant les résultats trimestriels
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 21:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de Bank of America BAC.N , Wells Fargo WFC.N et Citigroup C.N se négocient à la baisse avant les résultats trimestriels attendus mercredi

** BAC est en baisse de 1,3 % à 54,44 $, WFC est en baisse de 1,7 % à 93,36 $ et C est en baisse de 1,2 % à 116,17 $

** Les analystes s'attendent à ce que BAC fasse état d'une hausse de ~17% de son BPA ajusté à 96 cents, tandis que le chiffre d'affaires devrait augmenter de ~10% par rapport à l'année précédente, à ~28 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de WFC devrait augmenter de 6 % pour atteindre 21,6 milliards de dollars, avec un BPA ajusté en hausse de 6 % à 1,67 $

** Le BPA ajusté de C devrait bondir de 25 % à 1,67 $ pour un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars, en hausse de 6 %

** Les estimations de LSEG indiquent que les augmentationsdu chiffre d'affaires et du BPA ajusté des banques seront en partie dues à la croissance des revenus d'intérêts nets et des revenus provenant des frais et des commissions

** Avant l'ouverture des marchés mardi, JPMorgan JPM.N , la plus grande banque américaine, a publié des résultats qui ont battu les estimations avec une croissance de 5,5 % du BPA ajusté de 5,18 $ et un chiffre d'affaires d'environ 48 milliards de dollars, en hausse de 4 %

