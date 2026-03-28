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Bank of America accepte de payer 72,5 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées par les accusateurs d'Epstein
information fournie par Reuters 28/03/2026 à 00:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bank of America règle le procès des accusateurs d'Epstein, évitant ainsi un procès

* Le juge Rakoff a décidé que BofA devait faire face aux accusations d'avoir bénéficié du trafic d'Epstein

* Les avocats de Doe ont conclu un accord avec JPMorgan et Deutsche Bank pour 290 millions de dollars et 75 millions de dollars respectivement

(Mise à jour: ajout d'un commentaire de Bank of America au paragraphe 3 et d'informations supplémentaires sur le règlement aux paragraphes 4 et 5) par Luc Cohen

Bank of America BAC.N a accepté de payer 72,5 millions de dollars pour régler un procès civil intenté par des femmes qui accusaient la banque d'avoir facilité leurs abus sexuels par Jeffrey Epstein, selon des documents judiciaires publiés vendredi.

Les avocats de la banque et des femmes avaient déclaré ce mois-ci au juge du district de Manhattan, Jed Rakoff, qu'ils étaient parvenus à un "accord de principe ", mais les termes de l'accord n'ont pas été divulgués à l'époque.

"Bien que nous restions fidèles à nos déclarations antérieures dans le cadre de cette affaire, notamment le fait que Bank of America n'a pas facilité les crimes liés au trafic sexuel, cette résolution nous permet de mettre cette affaire derrière nous et permet aux plaignants de tourner la page", a déclaré un porte-parole de Bank of America dans un communiqué.

Dans une déclaration commune, David Boies et Bradley Edwards, avocats des plaignants, ont déclaré que le règlement représentait la meilleure option pour leurs clients "étant donné que de nombreux membres du groupe ont subi un préjudice il y a de nombreuses années et ont besoin d'une aide financière aujourd'hui".

Les avocats des plaignants peuvent demander jusqu'à 30 % du règlement, soit environ 21,8 millions de dollars, pour leurs frais de justice, selon les dossiers du tribunal.

Le règlement doit être approuvé par M. Rakoff. Le juge a prévu une audience pour jeudi afin d'examiner l'approbation de l'accord.

La proposition de recours collectif, déposée en octobre par une femme utilisant le pseudonyme Jane Doe, accuse la deuxième banque américaine d'avoir ignoré les transactions financières suspectes liées à Epstein malgré une "pléthore" d'informations sur ses crimes, parce qu'elle privilégiait le profit à la protection des victimes.

Bank of America a déclaré que Doe alléguait simplement qu'elle fournissait des services de routine à des personnes qui, à l'époque, n'avaient aucun lien connu avec Epstein, et que toute suggestion selon laquelle elle était plus profondément impliquée était "cousue de fil blanc et sans fondement".

M. Rakoff a statué en janvier que Bank of America devait faire face aux allégations de Doe selon lesquelles elle aurait sciemment profité du trafic sexuel d'Epstein et entravé l'application de la loi fédérale sur la protection des victimes de la traite des êtres humains. Parmi les transactions signalées par Doe figurent les paiements effectués à Epstein par le cofondateur milliardaire d'Apollo Global Management APO.N , Leon Black.

M. Black a quitté son poste de directeur général d'Apollo en 2021 après qu'un cabinet d'avocats externe a découvert qu'il avait versé 158 millions de dollars à M. Epstein pour des questions de planification fiscale et successorale.

M. Black a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il n'était pas au courant de la conduite criminelle d'Epstein.

Les avocats de Doe ont également poursuivi d'autres complices présumés du trafic sexuel d'Epstein et, en 2023, ils ont conclu des accords de 290 millions de dollars avec JPMorgan Chase JPM.N et de 75 millions de dollars avec Deutsche Bank

DBKGn.DE au nom de ses accusateurs.

Les avocats font également appel du rejet par Rakoff, en janvier, d'un procès similaire qu'ils avaient intenté à Bank of New York Mellon BK.N .

Epstein est mort dans une cellule de la prison de Manhattan en août 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. Son décès a été considéré comme un suicide par le médecin légiste de la ville de New York.

Affaire Epstein

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