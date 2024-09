Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bank of America: 165 nouvelles agences prévues d'ici 2026 information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 14:38









(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé lundi son intention d'ouvrir quelque 165 nouvelles agences aux Etats-Unis d'ici à 2026, alors que la banque américaine vient tout juste d'investir plus de cinq milliard de dollars au sein de son réseau ces dix dernières années.



Le groupe basé de Charlotte (Caroline du Nord) précise qu'il prévoit d'ouvrir 40 nouvelles succursales d'ici à la fin de l'année après en avoir déjà inauguré une centaine au cours des deux dernières années.



'Si la plupart de nos clients utilisent nos outils numériques pour leurs opérations de tous les jours, ils se rendent au sein de nos agences pour avoir des conversations de vive voix au sujet de questions financières plus complexes ou de leurs projets plus importants', explique l'établissement dans un communiqué.



Ces projets interviennent alors que Bank of America vient de boucler un investissement de plus de cinq milliards de dollars dans la rénovation et la modernisation de son réseau d'agences, qui a porté sur plus de 3000 sites.



Bank of America revendique quelque 246 millions de clients, soit plus de 75% de la population américaine, avec un réseau implanté à hauteur de 30% dans des zones à revenus faibles ou moyens.





