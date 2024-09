Banijay rachète la société de production de dessins animés Procidis

(AOF) - Banijay annonce que sa filiale Banijay Kids & Family, spécialiste du divertissement pour enfants, à l’origine de séries à succès telles que " Totally Spies ! " et " Mr Bean : la série animée ", annonce aujourd’hui l’acquisition majoritaire de la société de production française Procidis, créatrice de la célèbre saga ludo-éducative " Il était une fois… ". Cet accord élargit le portefeuille existant de labels premium pour enfants du groupe et marque sa première incursion dans le divertissement éducatif. Procidis a été créé en 1962 par le regretté Albert Barillé.

la société est dirigée depuis 2009 par Hélène Barillé, qui restera directrice générale après l'acquisition. Banijay Kids & Family, dirigé par Benoît Di Sabatino, assume le rôle de président de Procidis

La marque "Hello Maestro" de Procidis intègre toutes les saisons de sa saga multi-séries, " Il était une fois …" (Il était une fois l'homme", "Il était une fois la vie", etc) , traduite en 80 langues et diffusée dans plus de 100 pays.

FL Entertainment, spécialiste du divertissement coté sur Euronext Amsterdam, s'est rebaptisé Banijay Group à la mi-mai 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur des Médias

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…