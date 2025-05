Banijay Group Capital Markets Day 2025

Banijay Group présente aujourd’hui son premier Capital Markets Day depuis son introduction en bourse en 2022. A cette occasion, le Groupe présente son plan stratégique sur la période 2025-2028, visant un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards d’euros et un EBITDA ajusté de plus de 1,2 milliards d’euros à horizon 2028.

En s’appuyant sur sa position de leader au sein de l’industrie du divertissement et des tendances de marché fortes, le Groupe prévoit capitaliser sur trois leviers : maintenir un niveau élevé de croissance organique, développer les synergies entre les différentes activités du Groupe et bénéficier de la consolidation continue de l’industrie du divertissement.

Le Groupe relève ses objectifs de croissance organique à moyen terme : croissance des revenus sur l’activité de Production et distributions de contenus à un chiffre (« mid-to-high single digit »), sur l’activité de Paris sportifs et jeux en ligne à deux chiffres (« low-to-mid teens ») et sur l’EBITDA ajusté du Groupe de « high-single digit to low-double digit ».

Le Groupe fournit davantage d’informations sur son option de prise de contrôle de The Independents en 2026. La consolidation du Groupe apporterait un chiffre d’affaires additionnel de 1 milliard d’euros en 2028 à profil de marge similaire à celui de l’activité de Production et distribution de contenus. En cas de financement de l’opération par émission primaire pour un montant compris entre 300 et 400 m€, le levier du Groupe resterait inchangé.